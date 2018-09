Algérie: Kaouane - Le soutien de l'Etat à la presse se poursuivra

- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

A son arrivée au siège du journal "An Nasr" situé à la zone industrielle Palma, le ministre a inspecté les locaux de ce quotidien, le centre d'archives notamment regroupant les différentes éditions des quotidiens et hebdomadaires de la région Est du pays. Il a enfin assisté à une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de Ramadhan initié par ce quotidien.

Il a dans ce sens exhorté les responsables des différents titres de presse à faire preuve de sens d'implication pour trouver les moyens adéquats pour dégager leurs propres ressources, mettant l'accent sur "le professionnalisme et la crédibilité dans la réussite de la bataille pour la survie et le rayonnement".

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de célébration du 55ème anniversaire de la création du journal public "An Nasr", le ministre a réitéré la détermination des pouvoirs publics à "soutenir et à accompagner l'élan de modernisation et de développement de la presse nationale au service du pays et des citoyens".

