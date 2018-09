Algérie: Réunion de haut niveau sur les maladies non-transmissibles - Hasbellaoui à New York

Les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure sont de plus en plus touchés, représentant la moitié de ces décès prématurés.

Chaque année, 7 décès sur 10 dans le monde sont dus aux MNT (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, pneumopathies chroniques) et plus de 15 millions de personnes meurent chaque année des MNT entre l'âge de 30 et 70 ans.

Les travaux de ce rendez-vous mondial ont été couronnés par l'adoption d'une déclaration politique intitulée " accélérer nos efforts pour lutter contre les maladies non-transmissibles pour la santé et le bien-être des générations présentes et futures ".

- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a pris part jeudi à la 3e réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non-transmissibles (MNT) qui s'est tenue en marge de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.