Angola: Le Président de la Cour suprême visite Cuando Cubango

La ministre de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la femme, Victória Francisco Correia da… Plus »

Pour samedi, est prévue une rencontre avec les opérateurs de l'administration de la justice et une visite au centre d'accueil pour mineurs (Père João Bosco dos Santos), où vivent des enfants en conflit avec la loi, des orphelins et vulnérables.

Pendant son séjour à Menongue, le magistrat va visiter et constater le fonctionnement des actuels bureaux de la délégation de Justice et des Droits de l'homme dans le bâtiment « AAA », la Cour provinciale et tiendra une rencontre avec les juges et les fonctionnaires du secteur.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.