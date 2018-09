Namibie: Namibe - La ministre pour un tourisme plus robuste

La ministre angolaise de l'hôtellerie et du Tourisme, Ângela Bragança, a qualifié dimanche la… Plus »

Selon elle, il est nécessaire d'avoir une vision stratégique, dynamique, efficiente, coordonnée basée sur le résultat, « agir pour faire le tourisme pour inclure, interagir et chercher les résultats qui ont de l'impact dans l'économie et, conséquemment dans la vie des populations »a-t-elle dit.

Ângela Bragança a affirmé que son Ministère va conscientiser, alerter les autorités et la population pour une réalité nationale, ses points forts, faibles, les opportunités et perspectives, surtout, là où les progrès technologiques gagnent l'espace et révolutionnent la manière de faire le tourisme.

Moçâmedes — Transformer le Ministère de l'hôtellerie et du Tourisme à un outil dynamique capable de contribuer à la diversification de l?économie et à la création des postes d'emploi sont des défis de l'institution, a souligné la titulaire du portefeuille, Ãngela Bragança.

