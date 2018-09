Angola: Le pays en quête des investissements pour des roches ornementales

Luanda — L'Angola continuera à chercher d'investissements privés nationaux et étrangers, pour rendre les provinces de Huíla et de Namibe un centre d'excellence dans l'exploration et la transformation des roches ornementales, a déclaré jeudi à Vérone (Italie), le secrétaire d'État angolais chargé de la Géologie et des Mines, Jânio Victor.

Le dirigeant s'exprimait lors d'une visite de travail au stand institutionnel angolais au Salon de Marmoc, tenu en Italie.

Il a rappelé que l'Angola avait des produits uniques à être montés au monde et a appelé les hommes d'affaires à investir dans ce secteur avec l'installation des usines de transformation, des machines d'exploitation minière et des intrants.

« Nous voulons voir désormais en Angola et dans le monde des produits finis fabriqués avec nos roches», augurait le secrétaire d'Etat, en parlant à la presse après avoir visité la foire, qui met en évidence le meilleur de ce qu'il ya en termes de roches dans le monde.

En plus d'expliquer le nouvel climat d'affaires en Angola, le potentiel géologique et de faire appel à l'investissement, le dirigeant angolais a également visité des expositions institutionnelles du Brésil, qui a réuni les producteurs et les transformateurs de roches d'ornement dans un seul pavillon, ce qui donne une idée d'équipe.

Ce vendredi, Jânio Victor assiste à la réunion de l'Assemblée générale de l'Euroroc (Association européenne opérateurs de roches ornementales), où il va se prononcer sur les potentialités géologiques de l'Angola, le nouvel climat d'affaires dans le domaine des ressources minérales et pétrolières.

Jusqu'à présent, plus de dix mille visiteurs, y compris des habitants et des entrepreneurs, se sont rendus au stand de l'Angola. La foire, qui a lieu chaque année, se termine samedi.