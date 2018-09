Angola: Le ministre de l'Action sociale constate la situation des personnes âgées et des enfants

Menongue — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la femme, Victória Francisco Correia da Conceição, s'est rendue vendredi dans la province de Cuando Cubango pour constater la situation des personnes âgées et des orphelins et des enfants en conflit avec la loi.

A son arrivée dans la province, la ministre a été reçue, à l'aéroport, par le gouverneur de Cuando Cubango, Pedro Mutindi, parmi d'autres entités du gouvernement provincial.

Pendant son séjour dans cette province, la ministre va visiter la maison des personnes âgées situé à la périphérie de la ville, afin d'évaluer leur situation sociale.

Victória da Conceição se rendra également le Centre d'accueil Père João Bosco, qui héberge des enfants orphelins et d'autres en conflit avec la loi et en état vulnérable, où la situation la plus préoccupante est liée au manque d'énergie électrique du réseau public, ainsi que l'inefficacité de l'atelier de professionnalisation.

Après cette visite sur le terrain, la ministre Victoria da Conceição rencontrera les membres du conseil de consultation et d'action sociale.