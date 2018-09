Ile Maurice: Semaine des animaux à Casela

Le parc Casela célèbre la semaine des animaux. Il lance, à partir du lundi 1er octobre, une campagne intitulée #Nouparknouzanimo sur les réseaux sociaux. Le parc de Cascavelle a également prévu une série d'activités pour ses visiteurs dans le cadre de la journée internationale des animaux, célébrée le 4 octobre.

Le but de cette journée est d'attirer l'attention des citoyens sur l'importance du respect de la vie animale. «La journée mondiale des animaux est l'occasion idéale pour élever le statut des animaux en vue d'améliorer leur bien-être. Ces derniers sont considérés comme des êtres vivants dotés de sensibilité. Cette journée est donc l'occasion de faire preuve de bienveillance envers les nombreuses espèces animales, en passant par la sensibilisation et l'éducation', explique Paul Williams, directeur de Casela World of Adventures.

Casela lancera une série de vidéos sur Facebook sur la vie des animaux du parc, des quizz et des devinettes pour faire réagir les internautes à la cause animale. Seront aussi mis en avant ceux et celles qui travaillent avec les animaux, à travers des mini-interviews des zookeepers. Une cinquantaine de personnes passionnées les nourrissent au quotidien, s'assurent qu'ils soient en bonne santé et veillent à leur bien-être dans le parc.

Macaques à longue queue

Le parc partagera également avec les internautes les cinq libertés des animaux : libres de la soif, de la faim et de la malnutrition. Libres des inconforts. Libres de la douleur et de la maladie. Libres de s'exprimer. Libres de la peur et du stress.

Qu'il s'agisse d'animaux de compagnie, d'animaux sauvages ou encore d'animaux d'élevage, les animaux méritent en effet un traitement digne. «Le respect des animaux se traduit aussi dans le respect de leurs lieux de vie », explique pour sa part le Dr Marie-Claire Domaingue, Veterinary Manager de Casela.

Casela World of Adventures invite le public à visiter le parc le jeudi 4 octobre afin de découvrir davantage ses locataires. Une série d'activités est prévue à partir de 11 h avec les oiseaux de la volière 3 ; présentation des vaches créoles & distribution de dessins aux enfants ; rencontre avec Prince, Cavalino et Heidi, trois chevaux ; causerie sur les tortues d'Aldabra. La journée se terminera par l'ouverture des cadeaux par les macaques à longue queue

L'entrée au parc pour les résidents est à Rs 475 pour adultes et Rs 325 pour enfants. Le parc propose quotidiennement aux visiteurs des rencontres avec les animaux ; des interactions avec les grands félins et les rhinocéros ; des expériences uniques telles que le nourrissage avec les girafes et les tortues ou encore la découverte des animaux du safari et de la mini-ferme.