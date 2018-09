Ile Maurice: À cause de Rs 80 M, un directeur de compagnie «séquestré» pendant 76 jours

Par ailleurs, dans un communiqué en date du 29 mai, la compagnie Larsen & Toubro Ltd avait informé le public qu'elle ne travaille plus avec la compagnie que dirigent cet homme et ses associés.

Quant à sa concubine, elle est introuvable. Elle n'a pas non plus donné de déposition.

Le jour suivant, les deux victimes ont été conduites à Quartier-Militaire et Roches-Brunes. Pendant le temps de la séquestration, l'homme avec qui il devait s'associer aurait menacé de lui injecter du poison à travers une seringue s'il ne lui donnait pas cette somme d'argent. Sans plus de succès.

Un individu l'aurait même menacé avec un revolver placé sur sa tempe. Mais le quinquagénaire aurait refusé. Les deux victimes auraient aussi été conduites à Albion. Le calvaire de l'habitant de Cluny était loin d'être terminé. Sa compagne et lui auraient été emmenés dans un bungalow à Flic-en-Flac. Et sur un matelas posé à même le sol dans le salon, quatre hommes auraient violé sa concubine à tour de rôle.

Le plaignant et sa compagne auraient été roués de coups avant d'être placés dans deux voitures différentes. Celles-ci se seraient dirigées vers un champ de cannes, dans la région de Médine. Les «ravisseurs» les auraient brutalisés. Ils les auraient menacés tout en exigeant que le quinquagénaire leur donne Rs 80 millions. Cette somme avait été remise à ce dernier pour des travaux en cours à Rose-Hill et Port-Louis dans le cadre du projet Metro Express.

Le directeur avance que le calvaire a commencé le 9 juin. Sa compagne, âgée de 50 ans et habitant Rivière-Noire, et lui étaient dans une voiture garée dans la cour du bureau de poste de Case-Noyale lorsqu'ils en ont été tirés de force par dix personnes. Selon le quinquagénaire, le couple en faisait partie ainsi que quatre individus qu'il peut reconnaître.

