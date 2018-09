Afrique de l'Est: Le chef de la diplomatie de Djibouti se félicite des développements positifs dans la Corne de l'Afrique

Le Ministre des affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, a noté jeudi avec satisfaction que la Corne de l'Afrique a connu une succession de développements positifs historiques qui sont de nature à générer des dividendes pour la paix, la réconciliation et le développement économique.

« Nous avons salué le rapprochement entre l'Ethiopie et l'Erythrée qui a mis fin à deux décennies d'une situation de 'ni guerre, ni paix' et qui inaugure une nouvelle ère de paix, d'amitié et de coopération entre les deux pays », a dit M. Youssouf à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies.

« Les répercussions positives pour les autres conflits interétatiques dans les pays de la région ont été rapides et nous l'espérons conséquents », a-t-il ajouté.

Le ministre a ainsi rappelé la rencontre qui a eu lieu le 17 septembre, à Djeddah, sous les auspices du gouvernement d'Arabie saoudite, entre les Présidents de Djibouti et de l'Erythrée. Les deux dirigeants « ont convenu d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays frères », a-t-il souligné.

« A l'issue de cette réunion et grâce aux efforts inlassables du Roi d'Arabie saoudite et du Premier ministre éthiopien, ils ont convenu de poursuivre le dialogue entamé en vue de trouver une issue pacifique aux questions en suspens y compris le litige frontalier et les prisonniers de guerre », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie de Djibouti s'est également félicité de l'accord de paix signé entre les rivaux sud-soudanais pour mettre fin à la guerre civile. Il a souhaité que cet accord soit « mis en œuvre de manière totale et sans réserve ». « Le peuple sud-soudanais n'a que trop souffert. Il mérite la paix et la possibilité de construire un avenir meilleur », a-t-il ajouté.

Il s'est aussi dit encouragé par les progrès immenses accomplis par la Somalie en vue de construire des institutions de gouvernance solide et de restaurer la paix, la stabilité et la croissance économique.