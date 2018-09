Togo: Musique - Les Toofan, deux stars togolaises qui font le buzz

Masta Just, de son vrai nom Kossivi Fatowou, et Blaise Mensah dit Barabas font vibrer l'Afrique et le monde au rythme de leurs chansons. Leur single "Affairage" est en vogue actuellement.

Actif depuis 2005, le duo, Master Just et Barabas, a percé sur la scène musicale africaine. Les Toofan, telle est la dénomination de leur groupe, font le show dans leur ville natale et au-delà pour redonner le sourire et la joie à la jeunesse de Lomé, d'Afrique et du monde.

Ces deux amis d'enfance, du quartier Tokoin-Séminaire de Lomé, chantent au rythme saccadé et exhibent des chorégraphies étonnantes. Les Toofan excellent dans l'Afropop, la musique togolaise et le tubeland.

Masta Just et Barabas ont au total quatre albums, "Obragada" en 2006, "Confirmation" en 2008, "Carte de visite" en 2009 et "Overdose" en 2014. A cela, s'ajoutent trente singles qui enrichissent leur discographie. Parmi les plus en vue, il y a, "Taxi Moto" «Zemidjan» (2007), "Africa Hoyee" (2012), "Gweta" (2013), "La Même Histoire" (2014), "Eledji" (2016), "TéréTéré" (2016), "Ma Girl" (2017), "Affairage", "La vie là-bas" et "Ambiance Congo" qui ont fait leur sortie cette année.