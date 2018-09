Congo-Brazzaville/Liberia: Eliminatoires CAN 2019 - Trente-neuf Diables rouges présélectionnés pour la double confrontation contre le Liberia

Les hommes d'affaires nationaux et étrangers ont été invités vendredi à Huambo par le… Plus »

Milieux du terrain : Harvy Ossété (Diables noirs), Duval Ngoma (La Mancha), Audavy Kibama (JST), Hermann Lakolo (AC Léopards de Dolisie), Capricia Nongo (AC Léopards de Dolisie), Beni Makouana (Diables noirs), Matheus Botamba (AS Otoho), Anael Bakaki (La Mancha), Amour Junior Loussoukou (Stade tunisien), Prince Oniangué (SM Caen/France), Durel Avounou (US Orléans/France), Césair Gandzé (FS stars/ Afrique du Sud), Junior Makiessé (Al Ahly Tripoli/Libye), Merveil Ndockyt (Mallorca, Espagne), Delarge Dzon(Qarabag FC/ Azerbaidjan), Dylan Bahamboula (Astra Giurgui/Roumanie).

Défenseurs : Samy Farnes Mampembe (Etoile du Congo), Faria Ondongo (AS Otoho), Dimitri Bissiki Magnokélé (AC Léopards), Theorold Saboukoulou (Diables noirs), Carof Bakoua (Diables noirs), Chancy Danga (Cara), Gomez Louembé (La Mancha), Varel Rozan (Diables noirs), Garcia Nkouka (AS Otoho), Baudry Marvin (Zulte Waregem/Belgique), Romaric Etou (Beitar Tel Aviv/Israel), Fernand Mayembo (Le Havre/France), Baron Francoeur Kibamba (Real Balompedica Linense, D3 Espagne), Beranger Itoua (Shoalah/ Arabie saoudite).

Le retour des cadres comme Prince Oniangué, Césair Gandzé et de certains jeunes tels Dylan Saint Louis, Dylan Bahamboula et même Prince Vinny Ibara dont la dernière convocation remonte à l'époque de Pierre Lechantre va donner à coup sûr une nouvelle image à cette équipe nationale, en quête de sa première victoire depuis septembre 2016.

Les Congolais n'ont plus droit à l'erreur après avoir laissé filer cinq points sur six possibles, respectivement contre les Léopards de la République démocratique du Congo et le Warriors du Zimbabwe. Ils doivent gagner le 11 octobre, à Brazzaville, puis le 14 octobre à Monrovia, au Liberia, en vue de relancer leurs chances de qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

