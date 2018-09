Cameroun: Paul Biya - 7 livrets pour... convaincre

Le candidat-président vient de publier des plaquettes qui présentent les victoires du « septennat des grandes réalisations ». A découvrir dans son site Internet...

Qu'a-t-il fait de ses sept dernières années à la tête du pays ? La réponse du candidat Paul Biya se trouve dans les sept nouvelles plaquettes publiées à l'occasion de la campagne électorale en cours. Rédigés en français et en anglais, les livrets présentent le septennat des Grandes réalisations sous sept thématiques qui rendent compte de l'ampleur du travail mené.

Notamment dans le volet social dont la brochure est la plus volumineuse : 96 pages dont 48 en français et autant en anglais. « Plus qu'antérieurement, la stratégie nationale de développement conçue par le président Paul Biya et mise en oeuvre par le gouvernement a mis l'accent sur le social à travers l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, l'encadrement de la jeunesse et la promotion de la femme.

Toutes choses qui permettent de dire que l'homme est resté au centre du projet politique du chef de l'Etat », peut-on y lire. En diplomatie, Paul Biya a eu comme principes directeurs, entre autres, la paix à l'intérieur du pays et avec ses voisins, la promotion d'une diplomatie de présence, de participation et de rayonnement sur la scène internationale, la promotion de l'image du pays, la mise en place des conditions favorables à la participation des Camerounais de la diaspora au développement de leur pays ainsi que la promotion de son image de marque dans leurs pays d'accueil. De l'action pour consolider l'unité nationale, l'on retient que le Cameroun reste debout et fort.

Malgré les épreuves qu'il traverse depuis quelque temps (lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord, attaques des bandes armées dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua, situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), le pays demeure uni et stable grâce à la clairvoyance du président Biya.

Avec des progrès notés dans l'enracinement de la démocratie et de l'Etat de droit. Une nouvelle étape a été ainsi franchie en ce qui concerne les institutions prévues par la Constitution avec la mise en place du Sénat et du Conseil constitutionnel.

Avec la création du ministère de la Décentralisation et du Développement local en mars 2018, le chef de l'État a donné un coup de fouet décisif au processus de décentralisation.

En outre, il n'a ménagé aucun effort en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme, d'amélioration de la gouvernance et de lutte contre la corruption. En 2011-2018 le Cameroun, sous le leadership de Paul Biya, a davantage montré des signes de résilience en économie. Avec les grands projets structurants qui se sont avérés être « la grande affaire du septennat ».

Epine dorsale de la politique des Grandes réalisations, ces chantiers ont concerné principalement les transports, l'eau et l'énergie, les infrastructures de télécommunications.

Et même les infrastructures sportives pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football masculin. Après le succès de l'organisation de la CAN féminine de 2016.