Togo: L'opposition obtint la recomposition de la CENI mais le pouvoir n'a pas dit son dernier mot

Une bataille est finalement gagnée par l'opposition togolaise dans la marche vers les élections législatives du 20 Décembre prochain. Selon les conclusions des travaux tenus ce jour et comptant pour la 2ème réunion, du Comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO, l'on est parvenu à obtenir de l'opposition une implication effective dans le processus electoral en cours.

Ainsi, pour des élections consensuelles et apaisées la CENI selon le communiqué final ayant sanctionné les travaux sera recomposée devra se composer comme suit : 8 membres désignés par l'opposition et 8 membres désignés par le pouvoir. Il faudra dès lors s'attendre à voir l'opposition dans son ensemble, surtout les partis présents à l'Assemblée nationale y envoyer 5 représentants, 2 issus des partis extraparlementaires et 1 issu de la société civile.

Il en ressort également que la CENI pourra poursuivre son travail conformément au Chronogramme fixé par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO.

En tout cas, à la sortie de cette 2ème réunion, si d'aucuns peuvent croire que l'opposition a gagné une bataille, il est à noter que le plus dur ne fait que commencer. Des dires du président des FDR, Me Dodji Apévon, outre la CENI, il faut que les démembrements et les comités des listes et cartes soient aussi recomposés.

Aussi bien pour les préparatifs des élections législatives que pour les réformes, les experts cooptés par CEDEAO et présentés aux parties ce dimanche commeencent pour leur part leur mission dès ce lundi 24 Sepetmbre 2018.