Afrique: Investissement en Afrique - Un forum se tient en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire sera présente

Un forum sur l'investissement en Afrique (Africa Investment Forum) se tiendra du 7 au 9 novembre 2018, à Johannesburg en Afrique du Sud.

Pour préparer cette importante rencontre organisée par la Banque africaine de développement (BAD), l'institution financière africaine a initié une rencontre, « un road show » entre les apporteurs de projets du secteur privé et plusieurs officiels ivoiriens ce 28 septembre à Abidjan.

Selon la directrice générale, Bureau régional de développement et de prestation de services pour l'Afrique de l'Ouest de la BAD, Mme Marie Laure Akin-Olugbade, la rencontre du jour est une occasion pour informer les parties prenantes et susciter l'intérêt des opérateurs privés à préparer des projets susceptibles d'être présentés en novembre à de potentiels intéressés par l'Afrique.

« Les nombreuses opportunités de développement et d'infrastructures de l'Afrique sont un terrain fertile pour nouer des partenariats élargies entre gouvernements, banques multilatérales de développement et secteur privé », a-t-elle indiqué. Elle a tenu à préciser que les actifs sous gestion détenus par les investisseurs institutionnels nationaux devraient atteindre 1800 milliards de dollars à l'horizon 2020, contre 670 milliards de dollars en 2012.

Mme Esther Lodugnon, secrétaire Exécutif Adjoint du Comité National de Pilotage des Partenariats Publics Privés (CNP-PPP) a saisi cette occasion pour présenter trois importants projets gouvernementaux qui seront sur le marché à Johannesburg. Il s'agit du « projet Aérocité ». C'est la construction d'une ville futuriste autour de l'aéroport Félix Houphouet Boigny sur une superficie de 3700 hectares.

Le deuxième projet, concerne la création d'un aéroport international à San-Pedro.

Quant au troisième, il s'agit du développement minier dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.

La ministre ivoirienne du plan et du développement, Mme Nialé Kaba, elle a salué cette rencontre et présenté les actions du gouvernement qui permettent au secteur privé de bien se fonctionner. « 68% de l'économie ivoirienne est financée par le secteur privé », a indiqué la ministre. Elle était accompagnée par son collègue de l'Environnement et du Développement Durable, le Pr Joseph Séka Séka.

Notons que l'Africa Investment Forum est une plate-forme de co-garantie et de co-financement, destinée à mobiliser des capitaux et à accélérer les investissements pour transformer les secteurs économique, agricole et industriel en Afrique. Fonds de pension, fonds souverains, investisseurs privés, décideurs, sociétés de capital-investissement et chefs de gouvernement seront réunis en un même lieu.