Angola: Les entrepreneurs invités à investir dans l'agro-tourisme

Sous le slogan «Promouvoir les opportunités, stimuler la production nationale et attirer des investissements stratégiques - Huambo cultivant l'avenir et se valorisant», l'événement a connu la présence du secrétaire d'État à la réforme d'État, Márcio de Jesus Daniel, l'ambassadeur de Pologne en Angola, Piotr Mysliwiec, le président de l'Association industrielle d'Angola, José Severino, des hommes d'affaires nationaux et étrangers, entre autres invités.

A propos de la province de Huambo, le ministre du Commerce a souligné qu'il s'agissait d'une région disposant de grandes potentialités qui devaient être transformées en réalité, précisant que des 144 sites touristiques, parmi lesquels le point le plus élevé de l'Angola, le Mont de Môco (2 620 mètres), plus de la moitié attendent des investissements.

Il a déclaré que le gouvernement travaillait à résoudre tous les besoins liés aux infrastructures routières, à l'électricité, à l'eau potable et à d'autres éléments essentiels pour relancer le secteur agro-touristique et industriel.

Il a déclaré que l'entrepreneuriat devait assumer la responsabilité fondamentale de transformer le potentiel agricole, touristique et industriel en facteurs de génération de richesse, de création d'emplois et d'amélioration de la qualité du bien-être commun.

