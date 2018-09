Les enquêteurs locaux ont imputé la foudre à l'origine de cet incident mortel à un acte de sorcellerie, aucun des joueurs de l'équipe adverse n'ayant été frappé. Les explications contradictoires de cette triste réalité ont fusé de partout. Selon certains sachants, lorsque la foudre frappe au sol, le courant se propage et plus l'espace entre vos pieds est important, plus la différence de potentiel est importante. C'est un phénomène qui peut faire tomber beaucoup de personnes, provoquer une tétanie musculaire. En conséquence, dans ce type de situation, ce sont les gardiens, jambes serrées, et les spectateurs isolés qui s'en sortent le mieux.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.