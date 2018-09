Afrique de l'Ouest: Le quartier général du G5 Sahel déménagé de Sévaré à Bamako

D'après l'état-major français, le général Hanena ould Sidi, commandant de la force, y a déjà installé son équipe et entend « reprendre les opérations dans le meilleur délai. » Discret comme son prédécesseur, le général Didier Dacko, qu'il a remplacé après l'attaque de Sévaré, de Bamako, l'homme qui fut le chef d' état-major de l'armée malienne dirigera un staff d'une centaine de militaires originaires de cinq pays membres du G5 (Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et Burkina Faso).

En réalité, choisir Sévaré était un pari risqué. Au cœur du Mali, à la croisée des zones d'influence de trois groupes jihadistes différents, à quelques kilomètres seulement des frontières mauritaniennes et burkinabè, Sévaré se trouve dans l'œil du cyclone. Or le PC n'est pas une place forte militaire d'où les contingents sont déployés. Il s'agit d'un quartier général, avec du matériel dernier cri et des techniciens de haut niveau qui se trouveront sans doute aussi bien à Bamako.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.