Cote d'Ivoire: Quinze jours de campagne électorale

Mamadou Sangafowa, qui représentait également le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille… Plus »

Face au RHDP et au PDCI, pas moins de 389 listes indépendantes sont dans la course. Certaines sont soutenues par Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale, membre du parti présidentiel, entretient des relations compliquées avec sa formation politique. Le duel qui opposera à Abobo son poulain au ministre de la Défense Hamed Bakayoko sera particulièrement observé.

Le coup d'envoi de la campagne électorale pour les municipales et régionales du 13 octobre a été donné hier, vendredi 28 septembre. Les scrutins doivent aboutir à l'élection de 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Ils interviennent dans un contexte de redéfinition du paysage politique ivoirien.

