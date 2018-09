Sénégal: Succession de Khalifa Sall - Soham Wardini, gardienne de l'unité de Taxawu Dakar

Actuelle première adjointe au maire Khalifa Ababacar Sall, Soham Wardini bénéficie du soutien d'une partie des conseillers municipaux de la coalition Taxawu Dakar. Pour ce groupe qui compte en son sein Bamba Fall, maire de la Médina, Moussa Taye, conseil politique de Khalifa Sall, Aminata Diallo pour ne citer que ceux-là, Mme Wardini incarne la continuité mais aussi l'unité de la coalition.

Ainsi, au lendemain de la sortie de Banda Diop pour officialiser sa candidature au poste de maire de Dakar, le fossé s'est creusé entre l'édile de la Patte d'oie et ses «frères» politiques dans Taxawu Dakar qui l'accusent d'être à la solde du régime en place, lequel cherche à confisquer la mairie de Dakar des mains de la coalition Taxawu Dakar qui a bénéficié du suffrage des Dakarois.

Pour justifier leurs suspicions, ces élus de Taxawu Dakar pro-Khalifa Sall évoquent les audiences secrètes de Banda Diop au Palais de la République avec le président Macky Sall qui, pourtant, est à l'origine de tous les déboires judiciaires que vit aujourd'hui leur mentor, Khalifa Ababacar Sall.

Toujours selon les pourfendeurs de Banda Diop, il s'y ajoute les réunions secrètes chez Ousmane Tanor Dieng qui avait signé l'acte de leur exclusion du Parti socialiste. Depuis sa cellule de la prison de Reubeus où il purge sa peine de 6 mois pour outrage à magistrat, le maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur, Barthelemy Dias, qui va recouvrer la liberté le 30 septembre, soit le jour suivant l'élection du maire de Dakar, a lui aussi pris position dans ce débat au sein de Taxawu Dakar. Et c'est pour préciser sur sa page Facebook que «par loyauté à Khalifa Sall», il rejoint le groupe soutenant la candidature de Soham El Wardini. «Par loyauté à Khalifa Sall, cette brave dame a été humiliée dans son parti, par loyauté à Khalifa Sall, cette brave dame a été arrêtée par la police.

Par loyauté à Khalifa Sall, cette brave dame a fait preuve de discrétion et de fidélité pour assurer avec brio l'intérim de Khalifa Ababacar Sall à la tête de la ville de Dakar. Par loyauté à Khalifa Sall, je soutiens Soham El Wardini. Puisse Dieu t'assister à mener à bien ce combat !», écrit Dias fils dans ce post sur sa page Facebook.

Réputé proche du maire révoqué, Cheikh Guèye, responsable du mouvement Ld débout, précisant que Khalifa Ababacar Sall est «irremplaçable» et qu'il sera au Conseil municipal aujourd'hui «le cœur meurtri», a appelé ses frères de Taxawu Dakar à la sérénité.

«Évidemment, les candidatures sont libres et personnelles, mais je dois la vérité de dire que chacun et chacune doit rester serein et être à niveau. Je veux parler du sens des responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a véritablement pas lieu à se disperser parce qu'il faut surtout penser à la situation de Khalifa Sall qui est depuis deux ans dans les liens de la détention. Je pense que cet état de fait devait pousser à avoir beaucoup plus de pudeur, beaucoup plus de responsabilité et à comprendre en fait qu'il n'y a pas d'enjeu véritablement. Car, au finish, il ne s'agit que d'être disponible pour Dakar et à travailler pour Dakar».