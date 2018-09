Tunisie: «Nida Tounès n'est plus officiellement représenté au gouvernement»

Pour lui, les ministres et secrétaires d'Etat de Nida Tounès n'ont plus de raisons d'être membres du gouvernement Chahed, précisant que la position du mouvement à ce sujet pourrait être clarifiée au début de la semaine prochaine, lors de la réunion du comité politique.

Belhadj a estimé que Nida Tounès «n'est désormais plus le parti qui a permis à Chahed d'obtenir la majorité au parlement», expliquant qu'«avec la fin du consensus et du gouvernement d'union nationale annoncée par le chef de l'Etat, Chahed doit obtenir une nouvelle légitimité».

«Cela s'ajoute au fait que Youssef Chahed a tourné le dos à son parti et pris des décisions visant à vider le mouvement de ses membres et de certains de ses dirigeants», a-t-il dit.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Ridha Belhadj a expliqué que Nidaa Tounes n'est plus représenté au gouvernement comme l'attestent les positions officielles du parti s'opposant au gouvernement Chahed, notamment après les concertations menées dans le cadre du Document de Carthage 2 et les déclarations du président de la République, Béji Caïd Essebsi, lors de la dernière interview télévisée.

Nida Tounès n'est plus officiellement représenté au gouvernement, a-t-il toutefois ajouté, précisant que le gouvernement représente désormais «Ennahdha et Youssef Chahed».

