Algérie: Messahel s'entretient à New York avec son homologue de Saint-Vincent et Grenadines

New York — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu vendredi à New York (Etats-unis) avec le ministre des Affaires étrangères de Saint-Vincent et Grenadines, M. Sir Louis Straker, en marge de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations-unies.

A cette occasion, les deux ministres sont convenus de relancer les relations entre les deux pays notamment à travers la mise en place d'un cadre de coopération bilatérale devant permettre une "plus grande concertation" entre l'Algérie et Saint Vincent et Grenadines.

Les deux ministres ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun.