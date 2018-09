Algérie: Elaboration d'un nouveau guide sur la prise en charge de la femme enceinte

Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées dans des accidents de… Plus »

De son côté le président du congrès, le professeur en gynécologie-obstétrique, Cheikh El Ghanama Mohamed Ziad, a indiqué que ce congrès assure, entre autre, un enseignement post-universitaire de "qualité" et constitue une rencontre de formation continue des gynécologues-obstétriciens, des sages-femmes et des résidents.

Le même responsable a relevé les moyens colossaux mis en place par les pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge de la femme enceinte et assurer des accouchements dans de meilleures conditions, soulignant une forte diminution des accouchements à domicile et que "la majorité des accouchements se font en milieu assisté".

Il a ajouté que cette rencontre médicale se veut également un espace d'échange et de partage d'expériences en la matière entre les experts des pays maghrébins et de l'Afrique qui sont aussi invités à cette rencontre.

M. Oukid a précisé que cette rencontre organisée par SAGO en collaboration avec la faculté de médecine de Blida, a pour objectif de présenter les mécanismes et outils de prise en charge et de discuter des difficultés et les techniques en vigueur dans le domaine.

Pour sa part, le secrétaire général de la Société algérienne de gynécologie-obstétrique(SAGO), Mohamed Said Oukid, a indiqué que les participants à cet événement, aborderont durant les deux jours des travaux les thèmes liés aux aspect médico-légal en gynécologie obstétrique, la prise en charge médico-chirurgicale de l'infertilité et l'hémorragie de la péri-ménopause.

ALGER - Un nouveau guide sur la prise en charge de la femme enceinte a été élaboré par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, pour une meilleure organisation durant la période de grossesse et jusqu'à l'accouchement, a annoncé vendredi à Alger, le directeur général des services de santé au ministère, Mohamed El Hadj.

