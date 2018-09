Congo-Brazzaville: Parution - « Le droit maritime dans la zone Cémac » du colonel Éric Dibas-Franck

Notons que le colonel Eric Dibas-Franck est docteur en droit privé, chargé de cours en droit maritime à la faculté de droit de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Président de l'association congolaise de droit maritime, il est arbitre Ohada et au Centre de médiation et d'arbitrage du Congo.

Avec deux préfaces, la première écrite par Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ancien ministre des Transports et de la marine marchande, et la seconde par Alain Michel Luvambano, secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'ouest et du centre, ce livre s'avère être un outil pédagogique du droit maritime dans lequel l'auteur a levé les équivoques, recadré la compréhension de certains concepts et mis en exergue les spécificités par rapport à l'arsenal juridique du milieu des opérateurs économiques.

De même, les pouvoirs publics et les collectivités locales y trouveront des éléments très importants au sujet de la responsabilité en cas de pollution marine sur les côtes. Ce livre est essentiel pour toute la sous-région car il fait apparaître non seulement la filiation des textes mais aussi leur originalité qui est l'image même des caractères propres de la zone.

"Le droit maritime dans la zone Cémac" est indiqué pour éclairer en particulier les professionnels et les apprenants du droit qui n'ont pas forcément une culture maritime suffisamment établie. En somme, c'est une belle œuvre que l'auteur ajoute à la documentation et aux références universitaires.

Ce livre présente, de manière concise et précise, l'essentiel de ce que les universitaires, les magistrats, les avocats ainsi que tous les opérateurs économiques de l'espace communautaire et même ceux qui désirent d'entreprendre dans la sous-région doivent retenir de l'introduction au droit.

Ce qui caractérise l'ouvrage, c'est d'abord l'ampleur des perspectives qui l'encadrent, l'auteur ayant accordé une large place tant au droit africain qu'au droit international. Ce qui l'a, d'ailleurs, poussé dans un souci du concret d'accorder une grande place aux problèmes de navires, des événements de mer, de professions maritimes et des auxiliaires du transport maritime, de l'exploitation commerciale du navire et de la pollution marine maritime.

