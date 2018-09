Algérie: TR de Tizi-Ouzou - La nouvelle pièce "Juba II", fascine le public

TIZI-OUZOU - La nouvelle pièce théâtrale "Juba II" écrite et mise en scène par Lyes Mokrab et produite par le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou et présenté, jeudi en avant première au sein de ce même établissement, a fasciné le public.

L'histoire de grands roi Numide qui a été élevé par Rome, sa passion pour les lettres et les arts, son histoire d'amour avec Cléopâtre de Séléné (fille de Cléopâtre et Marc Antoine), son désir d'inciter son peuple à aimer l'art et le théâtre, ont été mis en avant par M. Mokrab, qui a ainsi restitué une partie du riche parcours de ce personnage historique.

Le décor royal digne du statut de "Juba II" dont le rôle a été campé par le talentueux Fellag Malek, les tenues des comédiens restituant les richesses des cours royales, notamment romaines, de l'époque, le tout enveloppé de danses exécutées par des danseurs qui ont offert au public une belle performance, ont subjugué l'assistance nombreuse qui a félicité les acteurs par de généreux applaudissements.

Cette pièce pour adulte, a été jouée par 12 comédiens dont Fellag Malek dans le rôle de Juba II et Makhmoukhen Djedjiga dans celui de Séléné. Une narratrice a été aussi introduite dans le spectacle ainsi que quatre danseurs (deux hommes et deux femmes).

A la fin du spectacle Lyes Mokrab qui a déjà écrit et mis en scène une pièce consacré a un autre roi berbère, "Massinissa", a exprimé sa volonté de mettre en avant, sur les planches, des personnages historiques berbères. "Nous avons des personnages historiques et légendaires qui peuvent enrichir notre culture, d'où mon choix de les privilégier aux personnages des autres civilisations", a-t-il dit.

Le directeur du théâtre régional de Tizi-Ouzou, Farid Mahiout, a rappelé que "Juba II" est la deuxième pièce produite par le Théâtre Kateb Yacine en 2018 après "Célibattantes", également une production pour adulte, dont le texte et la mise en scène sont signés Houche Abderahmane, et qui a été présentée au public le 8 août dernier.

Une troisième pièce sera mise en chantier, en octobre prochain, il s'agit d'une pièce pour enfant intitulée "Aqchich Amenchouf", a-t-il ajouté.