Congo-Brazzaville: Concert acoustique - So'Art Live reçoit Nana Lukezo

Auteure, compositrice et interprète, elle a mûri son talent au sein de multiples chorales de gospel. Plusieurs fois, elle s'est produite en tant que chanteuse lead ou choriste, sur des scènes internationales. Nana Lukezo a participé à plusieurs festivals nationaux et internationaux, notamment le Festival national de musique chrétienne à Kinshasa de 1997 à 2001, le Festival de Jubilmusique à San Remo en 2007 (Italie), International festival of prayer music Holymusic en 2008 (Italie), Festival gospel à Kinshasa en juillet 2008, Festival de gospel de Villepinte 2009 (France). Elle a cinq albums à son actif et se caractérise aussi par son engagement pour des causes humanitaires à l'instar de son implication avec Médécins sans frontières dans plusieurs projets.

Nombreux sont ses fans qui ont encore en mémoire son triste accident, survenu en Côte d'Ivoire, en décembre 2017. Malgré cette difficile épreuve, Nana Lukezo n'a pas perdu sa joie de vivre. Rien ne semble avoir changé dans son attitude. Lorsqu'elle évoque ce souvenir, elle déclare que cette épreuve a forgé son caractère et la foi qu'elle a en la vie et en son Dieu.

