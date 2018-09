Algérie: Quatre casemates pour terroristes détruites à Tipaza, Chlef et Tizi Ouzou (MDN)

Alger — Quatre (04) casemates pour terroristes, deux (02) bombes de confection artisanale, des denrées alimentaires et d'autres objets ont été découverts et détruits jeudi à Tipaza, Chlef et Tizi Ouzou par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors des opérations de recherche et de ratissage à Tipaza, Chlef et Tizi Ouzou /1 RM, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 27septembre 2018, quatre (04) casemates pour terroristes, deux (02) bombes de confection artisanale, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et d'autres objets", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinées de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset/6 RM, (21) contrebandiers et saisi (06) groupes électrogènes, (03) marteaux piqueurs et (03) motocyclettes, tandis qu'un autre détachement à Tébessa /5 RM, a intercepté quatre (04) individus et saisi deux (02) fusils de chasse, une quantité minutions, des moyens de liaison, un (01) véhicule, une (01) paire de jumelles et d'autres objets, ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, des Gardes-frontière et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont déjoué des tentatives de contrebande de (7160) litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/ 5 RM et El Oued/4 RM, tandis qu'un individu a été intercepté, et (02) kilogrammes, (98) grammes de kif traité, (60) comprimés psychotropes et une motocyclette ont été saisi à Bordj Badji Mokhtar /6 RM et Guelma/5 RM.

D'autre part et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté (49) immigrants clandestins de différentes Nationalités à Tamanrasset/6 RM, Ouargla et Djanet/4 RM, conclut le communiqué du MDN.