Afrique: Coupe du monde de basket féminin - Les équipes africaines réalisent de bonnes performances

Le Nigeria est entré dans l'histoire sur l'île de Tenerife (Espagne), en devenant la première nation africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde de basketball. Les « D'Tigress » comme on les appelle, ont réalisé une énorme compétition, remportant trois de leur quatre match. Après s'être inclinées lors du match d'ouverture face à l'Australie, les Nigérianes ont battu la Turquie, l'Argentine et la Grèce. En quart de finale, elles défieront les Américaines qui sont les grandes favorites de la compétition.

La 18e coupe du monde de basket féminin se tient en Espagne, du 22 au 30 septembre, et deux pays africains sont présents à cette compétition : le Nigeria et le Sénégal qui sont respectivement logés dans le groupe B pour le premier et D pour le second. Le moins que l'on puisse dire est que cette compétition restera historique pour les représentantes du continent, au vu de leurs performances.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.