Algérie: OGC Nice - Youcef Atal met tout le monde dans sa poche

Capitaine de l'OGC Nice, Dante ne cache pas non plus son admiraton pour Youcef Atal. « Youcef, malgré son âge, je le trouve assez complet. Il sait où il veut aller. Il est très agressif, très fort en un contre un, comme offensivement Il joue comme s'il était au bled. A l'instinct. J'ai vu dès son premier entraînement qu'il avait un truc... Il a le foot dans le cœur, joue de manière instinctive. C'est magnifique et ça fait du bien ! », a-t-il confié au journal Nice Matin.

« C'est cool d'être en concurrence avec un tel joueur. Et pour un coach, c'est important de posséder des profils différents. Chacun joue en fonction de ses qualités, mais on est dans la même philosophie », a ajouté l'ancien international français.

