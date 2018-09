Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Jour J - 2

À la veille de la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national, les vacances s'en vont au galop. Comme un chien lapidé, elles disent déjà au revoir.

Adieu les grâces matinées, la liberté et la paresse pour les élèves et enseignants. En effet, pour rendre la rentrée des classes agréable, certains parents s'activent dans l'achat des plus belles fournitures scolaires car ils désirent préparer une meilleure année scolaire pour leurs enfants. Quant aux autres, ils se déploient avec toute vivacité en vue de multiplier les activités rémunératrices ou font des emprunts ici et là afin d'assumer leur responsabilité.

Félicitation aux champions d'avoir réussi aux examens d'Etat et changé de cycle. Préparez-vous moralement, avec de nouveaux visages, de nouveaux professeurs et de nouvelles matières; n'ayez pas peur, vous vous adapterez. Mais parfois en milieu scolaire, certains élèves peuvent afficher un vilain comportement surtout avec les brimades appelées vulgairement « baptême ».

Chers « doyens ou anciens », est-il toujours obligatoire de respecter cette vieille coutume ? Soyez tolérants pour une fois, détendez-vous, réservez un bon accueil aux nouveaux. C'est possible n'est-ce pas ?

Champion si tu es victime, vois le bon côté des choses, avance, vas-y ! Chemin faisant, tu constateras que c'est génial !

Courage ! Si tu as connu l'échec, ne sois pas pessimiste, fais un peu plus d'effort. Tu as besoin d'un peu plus de détermination et de volonté. Assurément, le succès toquera à ta porte. A cet effet, les uns et les autres ont besoin de quelques astuces pour réussir.

Astuce n°1 : Soyez à temps aux cours car la ponctualité garantit la bonne compréhension qui est l'une des clés de réussite scolaire.

Astuce n°2 : Lire, étudier et réviser les cours sans préférence car l'accumulation fatigue et provoque le stress.

Astuce n°3 : Eviter la pagaille, n'intégrer pas un gang ou groupe à l'école mais plutôt soyez polis envers vos professeurs et condisciples ; soyez en bons termes et collaborer.

Astuces n°4 : Préparez-vous en avance pour les devoirs, posez des questions quand vous n'avez pas compris.

Astuces n°5 : Respectez le règlement de l'école et la hiérarchie, ne bravez pas l'autorité établie.

En faisant ainsi, certainement vous aurez moins de problèmes et vous serez plus efficaces sur le plan scolaire en atteignant l'objectif que vous vous êtes fixé au début de cette année scolaire. Vous éviterez donc d'accumuler des années perdues alors que l'âge avance.