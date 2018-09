Afrique: CAN 2018 (Dames) - Les Maliennes réclament leur prime de qualification

Qualifiée depuis le 10 juin 2018 à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football, la sélection malienne n'est pas rentrée dans ses droits. Les joueuses attendent toujours les primes promises en cas de qualification à leur CAN. Une situation qui n'encourage pas les filles de Mohamed Saloum à se rendre aux séances d'entrainement pour les préparatifs.

Interrogées par nos confrères du footmalien, elles demandent aux autorités de régler le problème : « Notre rôle est de jouer et défendre les couleurs du Mali sur le terrain. Je crois que nous l"avons fait avec honneur car on est parvenues à se qualifier pour la phase finale de la CAN depuis le 10 juin dernier. Et depuis, nous n'avons aucune information par rapport à nos primes alors que nous avons repris le chemin des entrainements juste après la qualification. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avions rien reçu de la part de qui que ce soit alors que nous sommes au service de l'Etat. La situation est tellement critique) tel point qu'on a de la peine même) nous rendre à l'entrainement. Nous demandons aux plus autorités du pays de voir notre situation le plus rapidement possible afin de nous mettre dans nos droits. C'est tout ce que nous demandons. On a assez souffert » a fait savoir l'une d'elles.

Le Mali s'est qualifié au dépend de la Côte d'Ivoire en éliminatoires après les deux matchs nuls enregistrés ( 2-2 à Abidjan et 0-0 à Bamako).

Il faut dire le pays qui abrite la compétition et les combinaisons du tirage au sort seront connus le 30 septembre lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de la Confédération Africaine qui se tiendra au Caire en Egypte.