Congo-Brazzaville: Prix pour la recherche en éducation en Afrique - L'édition 2018 récompensera quatre catégories de chercheurs ou d'institutions

L'appel à candidatures lancé depuis quelques jours est ouvert jusqu'au 15 octobre.

Le Prix pour la recherche en éducation en Afrique vise plusieurs objectifs. Il ambitionne, en effet, de renforcer les liens entre la recherche en éducation et l'élaboration des politiques d'éducation et leur mise en œuvre sur le continent ; d'encourager et soutenir les chercheurs basés en Afrique et leurs institutions à produire et diffuser une recherche rigoureuse et pertinente susceptible de stimuler l'élaboration de politiques éducatives innovantes pour le continent; de faciliter l'interaction entre chercheurs et décideurs afin de promouvoir l'utilisation systématique des résultats de la recherche pour concevoir, formuler, mettre en œuvre et évaluer les politiques éducatives. Ce prix vise aussi la facilitation de l'identification de chercheurs expérimentés pour fournir du contenu à la plate-forme continentale de l'éducation.

Ainsi, les personnalités ou institutions peuvent postuler dans les quatre catégories suivantes : le prix de meilleur chercheur émergent en éducation ; de mentor émérite de chercheurs en éducation; de meilleur (e) chercheur(e) chevronné(e) en éducation et celui de meilleur environnement institutionnel propice à la recherche en éducation.

Initié en 2002, ce Prix pointe la promotion de la recherche en éducation de qualité produite par les universités, les centres et les réseaux de recherche africains.

Notons que les candidatures doivent être envoyées par email : ERAA@AFDB.ORG. Le Prix est organisé par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique ainsi que l'Institut africain de développement du Groupe de la Banque africaine de développement, avec le soutien financier de la Coopération économique Corée-Afrique.