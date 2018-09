Togo: Un mouvement de la société civile togolaise manifeste le 05 Octobre prochain

Il n'est pas que le porte-voix des sans voix dans les affaires politiques, économiques ou social. Le MMLK de pasteur Edoh Komi est à fond aux côtés des Togolais partout où leurs droits sont violés. Après avoir dénoncé à plusieurs reprises des malversations ou détournement et le mauvais traitement des dossiers concernant le sport au Togo, voici le Mouvement Martin Luther King qui décide d'aller réclamer au nom des acteurs du monde des sports au Togo muets comme des carpes face à tout ce qui se trame dans leur monde.

Par un communiqué, le mouvement « appelle les populations de Lomé et de ses environs à une manifestation pacifique devant le ministère des Sports (sis derrière le palais justice de Lomé vers la plage) le 05 Octobre 2018 à 8h30 ».

Et ceci, pour « réclamer le remboursement des 600 millions F cfa, le reliquat du compte de la participation des Éperviers du Togo à la CAN GABON 2017 » et « exiger l'intégration effective des 700 diplômés (professeurs EPS et conseillers de jeunesse de l'Institut Nationale de la Jeunesse et des Sports ». Comme point de rassemblement pour cette manifestation, Edoh Komi et ses collègues ont choisi le Palais de Justice de Lomé.