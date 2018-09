Cameroun: SDF - Joshua Osih dans les zones frontalière

Au cours duquel, il avait pu toucher du doigt des réalités locales. Et le candidat Osih avait dit aux populations que la région de l'Est, avec ses richesses, va trouver son compte si elles lui accordent leurs voix le 7 octobre prochain.

Au pas de course, le candidat du SDF a ensuite mis le cap sur la ville aurifère de Bétaré-Oya. C'est aussi une ville qui accueille des réfugiés centrafricains. Ici, le bain de foule a été court. Mais le message du porte-fanion du SDF est passé auprès des siens. Cette étape aux frontières, précisons le, intervient après son passage du 24 au 28 août dernier dans la région de l'Est.

Et dans cette ville où ses partisans l'attendaient, sa présence les a plutôt réjouis et réconfortés. Il a reçu un accueil chaleureux. Et ses partisans ont apprécié son projet de société décliné en 24 mesures pour 24 millions de Camerounais. Joshua Osih se dit en effet porteur d'un Cameroun meilleur, y compris pour ses compatriotes de cette zone frontalière.

