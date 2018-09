Togo: Le G5 constate une évolution positive dans la tonalité des débats

Au travers d'un communiqué dont nous avons reçu copie, les ambassades d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de France, la coordination du Système des Nations unies et la Délégation de l'Union Européenne au Togo disent avoir noté "avec satisfaction les progrès réalisés, sous l'égide de la CEDEAO et des facilitateurs guinéen et ghanéen, en vue d'une résolution durable de la crise socio-politique.

D'après donc le G5, "après avoir assisté au sommet du 31 juillet 2018, aux sessions des 10 et 23 septembre du comité de suivi de la feuille de route issue de ce sommet et après avoir échangé avec le Gouvernement d'une part, et avec la C14 d'autre part", il est à constater "une évolution positive dans la tonalité des débats et dans la volonté commune d'organiser et de participer à des consultations électorales crédibles, transparentes et inclusives conformément au chronogramme fixé par la commission de la CEDEAO, et d'aboutir à une réforme constitutionnelle consensuelle.

Les parties sont donc encouragées " à consolider encore cette confiance retrouvée et à saisir les opportunités offertes grâce au travail des facilitateurs, de leurs représentants et de la commission de la CEDEAO". Toujours pour ces 5, "la désignation de ses représentants à la CENI par l'opposition, sla contribution à la préparation et à l'adoption par voie parlementaire d'un projet de loi de révision constitutionnelle sont autant de signes de la bonne volonté respective des parties".