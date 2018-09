Maroc: DHJ-IRT en tête d'affiche de la 4ème journée du championnat Pro 1

Les équipes du haut tenteront de prendre le large

La quatrième journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom élite 1 se déroule en cette fin de semaine et s'étalera sur quatre jours.

En dehors de la rencontre qui devait opposer vendredi soir le MAT au KACM et celles reportées en raison de la participation du WAC et du RCA à la Coupe arabe, le DHJ reçoit l'Ittihad de Tanger ce samedi à partir de 16h au stade El Abdi d'El Jadida.

Premiers au classement avec un match en retard, les Jdidis sont bien partis pour confirmer leur bonne entame, sachant que leur adversaire est à la recherche d'une première victoire, avec un nouvel entraîneur, Ahmed El Ajlani, à la tête du staff technique.

Pour la journée de dimanche, deux rencontres sont au programme. Le Hassania d'Agadir accueille l'OCK à 18h au stade Adrar et le FUS reçoit le Youssoufia de Berrechid au stade Moulay El Hassan de Rabat à partir de 20h30.

Les Soussis, 10èmes au classement avec trois points en deux matchs, comptent sur un bon résultat pour se relancer dans la compétition et se réconcilier avec leur public, alors que les hommes de Ben Hachem, deuxièmes au tableau, n'auront d'autre choix que la victoire s'ils veulent poursuivre leur bonhomme de chemin.

A Rabat, la rencontre semble plutôt équilibrée. Les hommes de Regragui ont retrouvé la cohésion et développent un fond de jeu intéressant, alors que de l'autre côté, avec trois points au compteur et deux matchs en retard, le CAYB est un adversaire coriace et difficile à battre.

Lundi, Chabab Al Hoceima, lanterne rouge avec zéro point, reçoit la RSB au stade municipal d'Imzourene. Un test difficile pour les locaux qui viennent de nommer Juan Pedro Benali à la tête du staff technique, sollicité pour apporter un nouveau souffle à un club qui a fait beaucoup de recrutements sans que pour autant les résultats suivent. En face, sortie de la compétition africaine, la RSB ne sera pas une proie facile et tentera de faire oublier à ses supporters l'élimination continentale.

A 18h00, le MCO reçoit l'OCS au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. Un vrai handicap pour les Oujdis qui jouent loin de chez eux et qui doivent assurer l'essentiel face aux poulains de Hicham Dmii, troisièmes au classement avec six points, alors que les locaux n'en comptent que deux. Les matchs devant opposer le RCOZ au WAC et le RCA à l'AS FAR ont été reportés à une date ultérieure.

Botola Pro D2

Le championnat Botola Pro D2-Maroc Telecom se poursuivra ce week-end pour le compte de la 4ème journée.

Samedi

JSM-KAC au terrain El Marsa à Laâyoune (Nabiul Berquia)

CAK-ASS au stade municipal à Khénifra (Mohamed Allam)

CRS-OD au terrain Errazi à Berrechid (Slimane El Atifi)

RAC-RCAZ au terrain annexe-stade Père Jégo à Casablanca (Mohamed Nhyeh)

RBM-MAS au stade d'honneur à Beni Mellal (Brahim Nordine)

WAF-JSKT au complexe sportif de Fès (Mohamed Rami)

Dimanche

CJBG-IZK au terrain Errazi à Berrechid (Moncef Zine Alaoui)

USK-WST au stade Ahmed Chehoud à Rabat (Jamal Belbasri)

N.B : Le coup d'envoi des rencontres sera donné à 16 heures excepté le match opposant la JSM au KAC qui débutera à 15 heures.

