Cote d'Ivoire: Chefferie de Zuénoula - Le nouveau chef de Trahonfla intronisé

Mamadou Sangafowa, qui représentait également le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille… Plus »

Selon Yati Bi Trazié Pierre, président de l'Art, ce matériel va résoudre les problèmes de transformation et d'évacuation des produits tels que le manioc, l'arachide et l'anacarde.

Pour sa part, le sous-préfet a salué la stabilité dont jouit ce village contrairement à la turbulence constatée dans certaines localités du département. Il a félicité et exhorté le plus ancien des chefs encore en fonction à travailler de concert avec ses notables et surtout à apporter son expérience dans la conduite des affaires de la chefferie de la tribu.

Il entend s'appuyer sur l'association de Trahonfla et les différents groupements du village pour une gestion efficiente. Son désir ardant est d'œuvrer à réaliser les projets de développement du village, notamment l'électricité et l'eau potable.

Lohouri Bi Bola Albert est officiellement le chef de Trahonfla, village de la sous-préfecture de Zuénoula situé à 17 km du chef-lieu de département. Il a reçu son arrêté de nomination des mains de Sélé Gouanou Serge Claver, sous-préfet de la localité, le 15 septembre, en présence de parents, amis et connaissances. Né vers 1930 à Trahonfla, il est marié et père de cinq enfants. Il succède à Séyé Bi Lohouri de la même famille "Guiénéné".

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.