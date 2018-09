Ile Maurice: Prix des carburants - Le Petroleum Pricing Committee va-t-il décider d'une hausse ?

Cependant, un consultant en produits pétroliers affirme que le PPC peut encore attendre avant d'envisager une hausse des prix. «Pendant plusieurs mois, l'essence plus particulièrement et le diesel ont été vendus sous leur reference price. Donc, la STC a dû pouvoir renflouer le Price Stabilisation Account pour équilibrer les prix des carburants. Elle pourra puiser de ces fonds pour éviter une hausse», explique-t-il.

Or, depuis le 13 septembre, le prix du pétrole a commencé à prendre l'ascenseur, avec l'approche de l'entrée en vigueur, en novembre, de la sanction américaine interdisant l'importation de pétrole d'Iran. Et si mercredi l'essence a connu une légère baisse, se vendant à un peu plus de 732 dollars américains la tonne métrique, le prix a pris une courbe ascendante hier. Quant au diesel, il se vend à 95 dollars le baril, contre 90 dollars en mai.

Quand se tiendra la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC) ? Motus et bouche cousue au ministère du Commerce et à la State Trading Corporation (STC). Il est fort probable que ce soit la semaine prochaine, surtout que «selon la loi, il doit se réunir avant le 14 octobre», déclare une source du dossier. La question sur toutes les lèvres : les prix des carburants à la pompe seront-ils augmentés ?

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.