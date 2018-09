Ile Maurice: Pravind Jugnauth à l'ONU - L'avis consultatif sur les Chagos va renforcer l'Etat de droit à l'international

Quand se tiendra la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC) ? Motus et bouche cousue au… Plus »

Sur le plan international, le Chef du gouvernement s'est dit préoccupé par la situation au Moyen Orient, en prenant position pour une solution à deux Etats Israël et un Etat Palestinien indépendant et viable.

"My Government remains determined to fight drug trafficking" a dit Pravind Jugnauth, en revenant sur les travaux de la commission d'enquête sur la drogue. «Celle-ci a « récemment » rendu son rapport», devait-il déclarer. (NdlR : il y a deux mois... )

Intervenant ce vendredi 28 septembre au soir sur le dossier Chagos, le Chef du gouvernement a soutenu que l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice va non seulement clarifier mais renforcera l'état de droit au niveau international surtout « at a time when such strengthening is greatly needed».

Les Chagos, la drogue et le changement climatique parmi les thèmes forts du discours du Premier ministre Pravind Jugnauth à la tribune des Nations Unis à New York.

