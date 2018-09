Ile Maurice: Affaire Choomka - Les secrets du fonctionnaire Kawol «embarrassent» à l'Énergie

Quand se tiendra la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC) ? Motus et bouche cousue au… Plus »

Insistant sur le fait que nous ne questionnons pas l'intégrité de Dhanandjay Kawol comme PS et en invoquant la perception de justice et d'équité, l'express a écrit jeudi 27 septembre au chef de la fonction publique pour lui demander son avis. Nous attendons la réponse de Nayen Koomar Ballah.

Mais au ministère de l'Environnement, où Dhanandjay Kawol exerçait comme adjoint au PS, un de ses ex-collègues le décrit comme «un homme intègre, droit et pas du genre à tremper dans les magouilles des uns et des autres».

L'embarras qu'ils dénoncent se situe d'abord au niveau de la proximité entre le ministre et son nouveau PS. «M. Kawol pourra-t-il refuser de communiquer ma déposition au ministre ?» se demande le fonctionnaire. Pour rappel, dans un des documents publiés par l'express, Youshreen Choomka avait sollicité une rencontre entre Ivan Collendavelloo et un de ses «clients». «Mes dépositions ont été enregistrées sur magnéto. Où sont ces bandes-son ? En possession de M. Kawol qui est aujourd'hui mon chef ?» s'inquiète la source.

«J'ai participé à un exercice en bonne foi et en toute confidentialité. Seules deux personnes connaissent la teneur de ma déposition : la présidente du FFC et son secrétaire. Or ce dernier est aujourd'hui mon supérieur hiérarchique et je trouve que c'est plutôt embarrassant», explique l'un d'entre eux.

Selon une enquête de l'express, l'ex-Chairperson et directrice de l'Independent Broadcasting Authority (IBA) avait agi comme courtière auprès d'investisseurs étrangers. Leur proposant, contre rémunération, des faveurs des autorités, notamment celles du Central Electricity Board (CEB) et du ministère de l'Énergie. Une demi-douzaine d'employés du ministère de l'Énergie ont déposé devant le FFC.

