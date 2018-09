Afrique de l'Ouest: Face à la menace terroriste, le Tchad plaide pour un financement pérenne de la Force du G5 Sahel

Enfin, alors que 45 millions de personnes subissent de plein fouet les conséquences de l'assèchement du bassin du lac Tchad, la communauté internationale doit, a estimé M. Cherif, se mobiliser en faveur de son sauvetage, en appuyant l'initiative conjointe de l'UNESCO et de la Commission du bassin du lac Tchad visant à en faire une réserve de biosphère et un Site de patrimoine mondial.

Malgré ses multiples défis sécuritaires, environnementaux et socioéconomiques, le Tchad a initié, dès 2015, l'élaboration de deux documents sur son développement à moyen et long termes, la « vision 2030 : le Tchad que nous voulons », avec son premier plan quinquennal, le Plan national de développement 2017-2021.

Partant de la ferme conviction qu'il ne peut y avoir de développement, ni de paix et de stabilité sans la sécurité, le Tchad, malgré ses maigres ressources, s'est vu contraint de s'engager sur plusieurs fronts dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et au Sahel contre les groupes terroristes alliés à de vastes réseaux criminels, a-t-il dit.

« Le Tchad est entouré de foyers de conflits et des crises, dans une région caractérisée par l'expansion du terrorisme, les trafics illicites en tous genres, y compris la traite des êtres humains liée à l'immigration clandestine, la criminalité transnationale organisée, la sècheresse et l'avancée du désert », a-t-il expliqué.

Le Ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora du Tchad, Mahamat Zene Cherif, a rappelé que, plus que partout ailleurs, l'Afrique en général, et les pays du Sahel en particulier, éprouvent les effets pervers conjugués de tous les fléaux qui frappent le monde par ailleurs.

