Congo-Kinshasa: Diplomatie - Bruxelles et Kinshasa sur la voie d'une reprise des relations bilatérales

Les deux capitales affichent de plus en plus leur volonté de réduire les dangers des incompréhensions et des malentendus afin de repartir sur de nouvelles bases.

Les autorités congolaises et belges ont, depuis un temps, décidé de mettre un terme à la tension qui a noirci le ciel des relations diplomatiques entre Bruxelles et Kinshasa. Des appels de pied sont signalés de part et d'autres, sans que cela ne soit concrétisé de manière officielle. Toutefois, la volonté est là, perceptible, de passer l'éponge sur une vile polémique qui, à terme, n'aura profité à aucune des parties. « (... ) Il y a une volonté de mieux se comprendre, de réduire les dangers des incompréhensions et des malentendus », a déclaré le Premier ministre belge, Charles Michel, au sortir de l'audience que lui a accordée, le 28 septembre, le président Joseph Kabila Kabange, en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Cette rencontre qui fait suite à une série d'autres est censée poser les bases d'une reprise imminente des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour l'homme d'Etat belge, l'entretien de près d'une heure avec Joseph Kabila « était positif et surtout très utile pour essayer d'avoir une bonne compréhension de part et d'autre sur la manière d'envisager nos relations bilatérales ». Les questions géopolitiques, les relations entre l'Europe en général et l'Afrique étaient au centre des échanges, sans oublier la dimension bilatérale de l'axe Kinshasa-Bruxelles qui a beaucoup souffert de cette déconvenue diplomatique. « J'espère qu'on pourra enregistrer des progrès. J'espère que cet entretien - c'est mon sentiment - a été plutôt utile et positif et devrait plutôt conduire à améliorer à l'avenir la compréhension entre la RDC et la Belgique et améliorer donc nos relations bilatérales, dans l'intérêt de nos population respectives », a indiqué Charles Michel.

Le fil du dialogue n'a jamais été rompu

L'officiel belge a néanmoins reconnu que le fil du dialogue avec les autorités congolaises n'a jamais été rompu, nonobstant la rupture des relations au bas niveau entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Belgique. « Le canal de contact a toujours été maintenu, y compris pendant les derniers mois, quand il y avait des difficultés diplomatiques entre les deux pays », a-t-il indiqué, tout en saluant « la volonté de pouvoir rester en contact étroit, au plus haut niveau avec les autorités congolaises ». Et déjà, le gouvernement congolais qui a toujours laissé une porte ouverte à une possible reprise des relations diplomatiques avec Bruxelles attend de celle-ci le premier geste susceptible de décanter une situation qui n'a que trop duré. La RDC recommande, en effet, la levée des sanctions de l'Union européenne contre quatorze de ses personnalités avant d'autoriser la Maison Schengen à rouvrir ses portes. « Nous attendons que la Belgique puisse comprendre que nous sommes un Etat souverain puisque c'est elle qui a commencé à nous mettre sous un régime des sanctions », avait déclaré, en son temps, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.

Rappelons que la RDC a demandé, le 24 janvier dernier, la cessation immédiate des activités de la nouvelle agence belge de développement et la fermeture de la Maison Schengen, structure consulaire de délivrance des visas pour tous les pays de cet espace gérée par l'ambassade de Belgique en RDC. Une décision consécutive à la suspension de la coopération bilatérale entre les deux pays décidée par cette dernière.