Maroc: Participation marocaine au 2ème Marathon "Ultra Mirage El Djerid"

Le 2ème marathon "Ultra Mirage El Djerid" sera organisé, samedi, à Ong Jemel relevant du gouvernorat de Tozeur (430 km au sud de Tunis), avec la participation de 23 pays dont le Maroc, apprend-on auprès des organisateurs. Plus de 140 coureurs, dont 33 femmes, représentant 23 pays, prendront part à ce marathon, une course longue de 100 km dans le désert tunisien, ajoute-t-on de même source.

Parmi les stars qui ont confirmé leur participation à ce rendez-vous figurent le Marocain Rachid Elmorabity, 6 fois de suite champion du mythique Marathon des sables (MDS), son jeune frère, Mohammed Elmorabity, vice-champion du MDS et déjà champion en titre de la première édition en 2017, la championne suédoise Elisabet Barnes et son compatriote Sondre Amdahl, le Français Christophe Betard, multi champion de France de Xterra, la Malaisienne Sue Ding (finaliste du Marathon des sables 2018), l'Australien Michael Marshall et l'Ecossaise Audrey Mcintosh.

L'Ultra Mirage El Djerid est organisé par l'Association Ultra Marathon Tunisie, agréé par les deux plus grands organismes internationaux ITRA (International Trail Running Association) et UTMB (Ultra-Trail du Mont Blanc), qui ont certifié le tracé de la course et lui ont attribué la qualification de 4 points sur les barèmes internationaux.

La première édition, organisée en octobre 2017, a été remportée chez les hommes par le Marocain Mohamed El Morabity qui a parcouru la distance en 8h 48 min 49 sec, et chez les dames par la Tunisienne Imène Ben Salem en 14h 12 min 05 sec, rappelle-t-on.