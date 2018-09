Maroc: Le Salon international du sport et des loisirs ouvre ses portes à Casablanca

Le 25 septembre, la marine royale marocaine a tiré sur une embarcation de type « go fast » qui allait… Plus »

Une compétition inter-entreprise permettra, quant à elle, aux salariés de courir aux côtés de leurs collègues. Un prix spécial RSE (responsabilité sociétale et environnementale) sera décerné à l'entreprise qui aura mobilisé le plus grand nombre de collaborateurs au départ de cette édition.

En marge du SISL, les organisateurs prévoient "Les Foulées d'Anfa", une course qui offrira une nouvelle fois aux amateurs de running, athlètes de haut niveau ou coureurs du dimanche, l'occasion de s'approprier la ville de Casablanca et la découvrir à pied.

Placé sous le thème "Les nouvelles technologies au service de la performance sportive", le SISL, dont l'Espagne est l'invitée d'honneur, propose aux visiteurs de découvrir les dernières tendances et technologies liées au marché du sport et des loisirs.

