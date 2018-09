Maroc: Lancement de la 16ème édition du Grand prix national de la presse

Le 25 septembre, la marine royale marocaine a tiré sur une embarcation de type « go fast » qui allait… Plus »

Les œuvres doivent être déposées au secrétariat du comité d'organisation du GPNP au siège du ministère de la Culture et de la Communication (département de la Communication), accompagnées du formulaire de candidature au prix, téléchargeable sur le site électronique "www.mincom.gov.ma" et ce, du 1er au 31 octobre 2018.

Les distinctions concernent plusieurs catégories, à savoir le prix de la télévision pour l'investigation et le film documentaire, le prix de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la presse électronique, le prix de l'agence de presse, le prix de la production journalistique amazighe, le prix de la production journalistique hassanie, le prix de la photographie, outre un prix en hommage à une personnalité du monde des médias ayant contribué à l'évolution du paysage médiatique national et à la consécration des nobles principes du métier, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé jeudi le lancement de la 16ème édition du Grand prix national de la presse (GPNP) au titre de 2018, organisé chaque année à l'occasion de la Journée nationale de l'information en vue d'encourager les compétences médiatiques marocaines et leur rendre hommage.

