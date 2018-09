Maroc: Le Groupe OCP lance son nouveau dispositif de proximité "Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb"

Le Groupe OCP vient de lancer mercredi, à Had Lebkhati relevant de la province de Safi, un nouveau dispositif de proximité "Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb" pour mieux accompagner les agriculteurs.

Lancé en présence du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, ce dispositif de proximité prévoit pour la campagne agricole 2018-2019, des actions ciblées dans 28 provinces du Royaume permettant de proposer un accompagnement diversifié aux agriculteurs, rapporte la MAP.

Le nouveau dispositif intègre un laboratoire itinérant d'analyse de sol, des plateformes de démonstration ainsi qu'une offre de formation et d'accompagnement adaptée aux besoins de l'agriculteur.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable de la production agricole au sein du Groupe OCP, Fatiha Cherradi, a indiqué que ce dispositif, qui porte l'engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc, attire l'attention des agriculteurs en présentant des preuves tangibles sur l'impact de l'utilisation rationnelle des engrais.

Le nouveau dispositif, poursuit Mme Cherradi, met à contribution les différents acteurs de la filière et valorise chaque acteur selon son angle d'intervention : ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, institutionnels, chercheurs, distributeurs, revendeurs et agriculteurs.

Et de relever que le Groupe OCP met à la disposition de l'agriculteur, des moyens scientifiques et technologiques importants notamment le référentiel scientifique adapté à chaque étape de l'itinéraire technique et le laboratoire itinérant qui sillonne toutes les régions pour effectuer gratuitement les analyses de sol avec une réactivité quasi-immédiate.

La technologie digitale qui est positionnée au cœur de ce dispositif, permet ainsi de faciliter l'acheminement du savoir scientifique vers l'agriculteur, et contribuer à une agriculture prospère et durable.

Centré sur l'agriculteur comme réel agent du changement, ce dispositif s'appuie sur la démarche scientifique comme levier clé pour une agriculture prospère et durable.

"Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb" est porté par une équipe d'ingénieurs agronomes en charge du développement commercial régional ayant pour mission la promotion de l'utilisation des engrais adaptés dans le cadre d'un itinéraire technique de qualité et un accompagnement personnalisé et sur mesure aux agriculteurs.