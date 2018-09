Afrique de l'Ouest: Onde de choc et chambardement dans les filiales du groupe nigérian Skye Bank

SKYE BANK entame sa descente aux enfers. Au moment où la Banque centrale du Nigéria vient d'accélérer le momentum de l'assainissement du secteur bancaire et financier national et régional en prenant le 21 septembre 2018 le contrôle de SKYE BANK. Les clients des filiales de Gambie, de Guinée et de Sierra Léone se posent des questions quand à la sécurité de leurs avoirs dans ces filiales.

Que feront les Banques Centrales et les Gouvernements de Gambie, de Guinée et de Sierra Leone ? Franchiront-elles le rubicond comme les autorités nigérianes en prenant le contrôle des filiales situées dans leurs pays respectifs afin de prévenir tout risque systémique ou continueront-elles la politique de l'autruche et de peur de représailles du shérif de la région? Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, l'étau se resserre de plus en plus autour des filiales ouest-africaines de SKYE BANK, qui n'affichent plus la bonne forme financière depuis un certain temps. Rappelons que sous la pression de la Commission Bancaire et de la BCEAO qui menaçait de retirer les agréments de banques moribondes situées sur leur territoire mationale, nombre d'Etats (Bénin, Côté d'Ivoire, Togo, ... ) se sont empressés d'en prendre le contrôle. La dernière illustration de cette politique de prévention de tout risque systémique et de protection de leur place financière est la prise de contrôle par l'Etat Béninois de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) alors contrôlée pour plus de 90% par les banques nigérianes (60% par Union Bank of Nigeria, 20% par First Bank of Nigeria, 15% par 3 autres banques nigérianes et les 5% aux investisseurs locaux).

La banque d'affaire Greenwich Trust Limited rate le coach

Toutes les tentatives de la maison mère SKYE BANK NIGÉRIAN ont échoué de céder ses filiales de Gambie, Guinée et Sierra Leone. Au lendemain de l'arrivée du nouvel board de commandement constitué du Directeur Général, Monsieur Tokunbo Abiru (ancien Directeur Exécutif de First Bank of Nigeria) et du Président du Conseil d'Administration, Monsieur Muhammad K. Ahmad, ancien patron de la Commission Nigériane des Fonds de Pension. Et cela en dépit de l'implication de la banque d'affaire Greenwich Trust Limited.