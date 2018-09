Guinée: Massacre du 28 septembre - Dr Faya du BL dépose un pot de fleurs à l'honneur des victimes

Jour pour jour, vendredi 28 septembre 2018 marque le 9ème anniversaire des victimes du massacre du 28 septembre 2009. A cette occasion, le président du Bloc Libéral a profité pour rendre honneur à ces victimes en déposant un pot de fleurs au même stade vendredi 28 septembre 2018.

Dr Faya Milliomono dans son allocution a expliqué l'objectif de son parti d'avoir décidé de rendre un vibrant hommage à toutes ces victimes de répression sous le régime du pouvoir de la junte.

« Nous sommes là aujourd'hui pour dire à toutes les victimes du 28 septembre 2009 que nous sommes de cœur de avec eux. Ce jour-là, il y a eu plus de 150 tués, plus d'une centaine disparus et plusieurs femmes ont été violées par les forces de l'ordre. Nous prions pour ceux qui sont décédés que Dieu les pardonne et qu'ils les acceptent au paradis. Aujourd'hui, ça fait déjà 9 ans jusqu'à présent justice n'a pas été faite. Pourtant ça serait important que la justice montre sa capacité pour sa crédibilité aux jeux de l'opinion nationale et internationale. Il faut que juste soit faite pour que les coupables soient connus et punis », a-t-il déclaré.

Le 28 septembre est une date mémorandum, il marque la date à laquelle que le premier régime sous feu Ahmed Sékou Touré de dire non au referendum de la colonie française.

