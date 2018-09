Burkina Faso: La stratégie à adopter face au terrorisme divise

La première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT) se tient du 27 au 29 septembre… Plus »

Mais cet avis ne fait pas l'unanimité. Le député Koné Maxim parle pour sa part de critiques faciles. Il estime que ce serait un leurre de penser vaincre le terrorisme par la seule réponse militaire. "Ne perdons pas de vue que ce phénomène du terrorisme se développe quand l'Etat n'est plus présent", dit Koné Maxim. "Aujourd'hui, la présence de l'Etat ce sont les infrastructures, ce sont les secteurs sociaux. Donc on ne peut pas se focaliser sur le tout sécuritaire en oubliant aussi le développement. Je crois qu'il faudrait faire les deux si nous voulons une paix durable."

Le danger est toujours là parce que le gouvernement ne mobiliserait pas suffisamment de moyens militaires. C'est du moins l'avis d'Issaka Lingani, directeur de publication du quotidien l'Opinion. "Cela fonctionnerait si on mettait les moyens qu'il faut", assure-t-il. "Or les moyens qu'il faut c'est quoi ? C'est avoir le courage politique d'orienter l'essentiel des ressources, en tout cas une bonne partie des ressources nationales, vers cette question-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui".

