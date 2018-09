Burundi: Le parti présidentiel se défend face aux accusations de l'ONU

"On est parvenu à se construire au moins une école sur chaque colline. Depuis 2005, nous avons au moins un hôpital ou un dispensaire par colline, les femmes accouchent gratuitement, elles sont assistées depuis la conception jusqu'à l'accouchement et l'enfant est accompagné jusqu'à cinq ans". Cyrille Sibomana parle "d'un exploit" et estime ainsi que le CNDD-FDD est la seule solution aux diverses difficultés que connait le Burundi depuis la colonisation.

La majorité des parlementaires rejettent les derniers résultats de la commission d'enquête de l'ONU, considérant ce rapport comme une initiative visant à salir l'image du pays. Le député Fabien Banciryanino est un des rares qui, devant les deux chambres du parlement réunies en congrès, a défendu la crédibilité de l'enquête. "Il y a des centaines de détenus à la prison centrale qui ont purgé leur peine mais qui n'ont pas été libérés", dit-il. "Notre seul salut est de nous ouvrir au monde et de dire la vérité. Le ministre en charge des droits de l'homme sait très bien que les droits humains sont bafoués". Il rappelle que, depuis les élections référendaires, il y a encore des gens en prison "pour avoir voté Non". "Ce n'est pas la démocratie", martèle-t-il.

Quelques semaines après, l'opposition rapporte encore de graves violations des droits de l'Homme sur terrain, mais les fidèles au parti présidentiel s'y opposent et défendent plus que jamais leur parti.

