Madagascar: A une semaine de l'ouverture officielle de la campagne électorale

A une semaine de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les candidats se préparent à se lancer dans l'arène électorale. Leurs équipes préparent leurs stratégies pour arriver à convaincre du mieux possible. La communication sera reine, mais les citoyens sont cependant circonspects et il ne sera pas facile d'emporter leur adhésion. A une semaine de l'ouverture officielle de la campagne électorale, c'est pour l'instant le calme plat.

Sur le plan international, c'est l'ouverture de la 73e assemblée générale des Nations unies qui a dominé l'actualité cette semaine. Le discours du président américain Donald Trump était très attendu et il a retenu l'attention de tous les membres de l'assemblée. Le locataire de la Maison Blanche a été égal à lui-même, très offensif sur les dossiers concernant ses adversaires. L'Iran et sa « dictature » corrompue ont été vilipendés.

Ces résultats auraient dû être présentés lors d'une conférence et la FFE a donc préféré renoncer après avoir reçu une lettre du ministère des Affaires étrangères. La raison invoquée est la préservation de l'ordre public, mais pour de nombreux observateurs, les résultats allaient à contrecourant des certitudes de certains candidats présumés favoris. On retourne donc maintenant dans le train d'une campagne formatée, avec une guerre de communication où chaque camp essaie de déstabiliser l'adversaire en sortant des dossiers accablants.

